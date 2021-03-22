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تنبيه لـ"مركز الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة

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تنبيه لـ"مركز الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة تنبيه لـ"مركز الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة
تشمل في تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية

تنبيه لـ

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة، تضمّن رياحًا نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظتي الحناكية والمهد.
وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة التاسعة صباحًا، وتستمر حتى الساعة الثانية ظهرًا.حالة الطقس الأرصاد المدينة المنورة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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