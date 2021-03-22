"الأرصاد": غيوم على شمال وجنوب غرب المملكة وسحب رعدية بالمرتفعات ومنطقتَي الجوف والشمالية

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رياح مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على 4 مناطق

توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار؛ ما يحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: الجوف، الحدود الشمالية، تبوك، حائل، وسماءً غائمة جزئياً إلى غائمة على شمال وجنوب غرب المملكة؛ تتخللها سُحب رعديّة على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، وأجزاءٍ من منطقتَي الجوف والحدود الشمالية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية على الجزء الشمالي بسرعة 12 - 32 كم/ساعة وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزأين الأوسط والجنوبي بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.