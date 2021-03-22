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إيرين سعيد: حديث الرئيس عن دور المرأة أصدق من أي كلام

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إيرين سعيد: حديث الرئيس عن دور المرأة أصدق من أي كلام إيرين سعيد: حديث الرئيس عن دور المرأة أصدق من أي كلام

مصراوي Masrawy

06:49 ص الإثنين 22 مارس 2021

عقبت الدكتورة إيرين سعيد عضو مجلس النواب، على مشاركتها في احتفالية تكريم المرأة المصرية، اليوم الأحد، بحضور الرئيس عبدالفتاح ، قائلة: "ما حدث في عصر الرئيس من إعطاء المرأة حقها وأكثر لا يماثله أي عصر آخر".

وأضافت سعيد، أن الاحتفالية شهدت استقبالا حافلا لعظيمات بحضور عدد من نواب مجلسي النواب والشيوخ والشخصيات العامة بحانب الوزيرات ورجال الدين ونماذج مشرفة من سيدات مصر.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أنها لا تجد كلاما عن المرأة أصدق من كلمة الرئيس عن دور المرأة المصرية وأنها إكسير النجاح في أي معادلة

وثمنت تأكيد الرئيس ضرورة الحوار المجتمعي؛ للخروج بقوانين تفيد المواطنين وتلبي احتياجاتهم، ومتابعته أمور الغارمات وأمله أن تنتهى هذه الظاهرة من مصر.​

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