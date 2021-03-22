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مرفت عبدالعظيم: احتفالية تكريم المرأة تميزة بحزمة من القرارات الرائعة

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مرفت عبدالعظيم: احتفالية تكريم المرأة تميزة بحزمة من القرارات الرائعة مرفت عبدالعظيم: احتفالية تكريم المرأة تميزة بحزمة من القرارات الرائعة

مصراوي Masrawy

06:48 ص الإثنين 22 مارس 2021

أشارت الدكتورة مرفت عبدالعظيم عضو مجلس النواب، إلى أن احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية، والتي شارك فيها الرئيس عبدالفتاح وحرمه اليوم، ما هي إلا تكملة لحقوق المرأة التي حصلت عليها في الأعوام الأخيرة، والتي لم يسبق لها مثيل من قبل.

وشاركت مرفت عبدالعظيم، في الاحتفال السنوي الذي يحضره الرئيس السيسي لتكريم المرأة المصرية والأم المثالية.

وأضافت النائبة، أن الاحتفالية تميزت بحزمة رائعة من القرارات التي تنحاز للمرأة المصرية وتحسن من ظروفها، حيث شدد الرئيس على توجيه مجلس النواب بإصدار تشريع خاص بمشكلة زواج الأطفال وهو الأمر الذي كثيرا ما نادت به عبدالعظيم وطالبت به.

كما أشادت عضو مجلس النواب بطلب السيسي حل مشكلة الغارمات وتغيير ثقافة الاستهلاك المبالغ فيه لدى البعض بالإضافة لحديثه عن أزمة ومدى استعدادية الدولة المصرية لها.​

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