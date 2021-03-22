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تايوان تطلق برنامجا للتطعيم ضد كوفيد-19

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تايوان تطلق برنامجا للتطعيم ضد كوفيد-19 تايوان تطلق برنامجا للتطعيم ضد كوفيد-19

مصراوي Masrawy

06:31 ص الإثنين 22 مارس 2021

تايبيه - (د ب أ):

أطلقت تايوان اليوم الإثنين برنامجا للتطعيم ضد كوفيد-19، وكان رئيس الوزراء سو تسينج-تشانج ووزير الصحة والرفاهية تشين شيه تشونج من بين أول مجموعة تلقت الجرعة الأولى من اللقاح.

وتلقى سو وتشينج جرعتهما الأولي من لقاح أسترازينيكا في مستشفى جامعة تايوان الوطنية في تايبيه، وهي خطوة تهدف إلى تخفيف المخاوف وتشجيع الناس على تلقي اللقاح أيضا.

وقال سو (73 عاما) للصحفيين إنه لم يشعر بأي ألم بعد تلقي جرعته الأولى من اللقاح الذي يعطى على جرعتين.

وتابع سو: "يوحي وضعي بضرورة تهدئة الناس".

وقال تشين، الذي يرأس أيضا مركز القيادة المركزية لمكافحة الأوبئة في تايوان، للصحفيين بعد تلقيه الجرعة الأولى، إن قرار إعطاء اللقاحات لكبار الشخصيات السياسية تم بعد ظهور مخاوف من تجلط الدم بسبب لقاح أسترازينيكا في بلدان أخرى.

وتابع تشين، 68 عاما، "نحن سعداء بالتعاون للمساعدة في طمأنة الناس".

وذكرت المستشفى إن الجرعة الثانية ستُعطى في شهر مايو تقريبا.

وتلقت تايوان الدفعة الأولى من لقاحات كوفيد-19، التي قدمتها تجاريا شركة أسترازينيكا، في وقت مبكر من هذا الشهر.

وتم توزيع 117 الف جرعة من اللقاح على 57 مستشفى في جميع أنحاء البلاد للعاملين في مجال الرعاية الصحية الذين يعتنون بمرضى كوفيد-19.

وتهدف تايوان للحصول على 30 مليون جرعة من مختلف الشركات المصنعة للقاحات.

وسجلت تايوان، وهي جزيرة يبلغ عدد سكانها 6ر23 مليون شخص،حتى يوم الأحد 1006 حالة إصابة بكوفيد-19، بما في ذلك 77 حالة انتقال محلي للعدوى، و10 وفيات.

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