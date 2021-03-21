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رئيس قرغيزستان ورئيس وزرائه يمنحان "سفير المملكة" وسامَ الصداقة والسلام ووسام الشرف

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بمناسبة انتهاء فترة عمله وتقديرًا لجهوده في تعزيز العلاقات بين البلدين

رئيس قرغيزستان ورئيس وزرائه يمنحان

منح الرئيس صادير جباروف رئيس جمهورية قرغيزستان، سفيرَ خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية قرغيزستان عبدالرحمن بن سعيد الجمعة، وسامَ الصداقة والسلام بمناسبة انتهاء فترة عمله وتقديرًا لجهوده في تعزيز العلاقات التي تربط بين البلدين الصديقين.

كما منح رئيس الوزراء في جمهورية قرغيزستان أولوقبيك ماريبوف، سفيرَ خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية القرغيزية، وسامَ الشرف؛ تقديرًا لجهوده في تطوير العلاقات بين البلدين.

وعبّر سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية القرغيزية عن اعتزازه وتقديره للرئيس، ورئيس الوزراء في الجمهورية القرغيزية، مؤكدًا أن العلاقات القرغيزية شهدت تطورًا كبيرًا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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