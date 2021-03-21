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"سبق" تستعرض جهود بلديات الطائف في متابعة المحال التجارية... التفاصيل

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‬رصدت مخالفات تتنافى مع الإجراءات المتخذة للحد من تفشي

كثفت أمانة محافظة الطائف ممثلةً في البلديات الفرعية والمرتبطة من جهودها حيال متابعة المحال التجارية ورصد المخالفات التي تتنافى مع التعليمات والإجراءات المتخذة للحد من تفشي فيروس كورونا .

وتستعرض "سبق" تلك الجهود والتي تضمنت تنفيذ "بلدية شمال الطائف الفرعية" 86 جولة ميدانية رصدت من خلالها العديد من المخالفات الصحية، وذلك ضمن الرقابة الميدانية على المطاعم والمخابز ومحلات بيع المواد الغذائية .

من جهتها ضبطت "بلدية غرب الطائف الفرعية" 33 مخالفة للاشتراطات الصحية، وتتابع تطبيق الإجراءات الوقائية لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.

في حين نفذت "بلدية الشفا الفرعية" جولات مسائية لمراقبة الأنشطة والمحلات التجارية، ورصد مراقبوها 11 تجاوزًا صحيًا بمطاعم وبوفيهات، كما تمت إزالة بسطات عشوائية مخالفة شوهت المنظر العام تفتقر للاشتراطات الصحية.

في ذات السياق باشر مراقبو "بلدية الهدا الفرعية" إزالة 8 بسطات عشوائية ومخالفة شوهت المظهر العام وتفتقر للاشتراطات الصحية، ضمن الجولات الميدانية لمتابعة تطبيق الاجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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