"القصبي": "الإعلامي الوعيل" عشق مهنته ومنحها أجملَ أيام عمره بتفانٍ وإخلاص

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عبر تغريدة بـ"تويتر" قدّم العزاء لأسرته وكافة الإعلاميين

نعى وزير التجارة والإعلام المكلف ماجد القصبي، الإعلامي محمد الوعيل الذي وافته المنية، بعبرات وإشادة، واصفًا إياه بالذي عشق مهنته ومنحها أيام عمره بإخلاص.

جاء ذلك عبر تغريدة على حسابه في "تويتر" قال فيها: "رحم الله الأستاذ محمد الوعيل رئيس تحرير (صحيفة اليوم) الأسبق، وأحد الأسماء البارزة في تاريخ الإعلام السعودي".

وأضاف: "عشق مهنته ومنحها أجمل أيام عمره بتفانٍ وإخلاص"، مختتمًا تغريدته بتقديم واجب العزاء والمواساة قائلًا: "عزائي لأسرته الكريمة والوسط الإعلامي كافةً".