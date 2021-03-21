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تسجيل 87 وفاة و 5205 اصابة بفيروس كورونا في الاردن

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تسجيل 87 وفاة و 5205 اصابة بفيروس كورونا في الاردن تسجيل 87 وفاة و 5205 اصابة بفيروس كورونا في الاردن

جي بي سي نيوز :- سُجِّلت في المملكة (5205) حالات إصابة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى (526,666) حالة.

• سُجّلت (87) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (5788) حالة.

• بلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة قرابة (18.8%)، مقارنة مع (18.94%) يوم أمس.

• تمّ إجراء (27,692) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (5,431,286) فحصاً.

• بلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات لهذا اليوم (6302) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (426,754) حالة.

• يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (94,124) حالة.

• يبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (398) حالة، فيما غادرت (190) حالة.

• يبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (3287) حالة.

• يبلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (2552) بنسبة إشغال (48%).

• يبلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (729) بنسبة إشغال (57%).

• يبلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (374) بنسبة إشغال (32%).

• توزّعت حالات الإصابة لهذا اليوم على النحو الآتي:

- (2411) في محافظة العاصمة عمّان.
- (978) في محافظة إربد، منها (95) في الرمثا.
- (424) في محافظة الزرقاء.
- (298) في محافظة المفرق.
- (237) في محافظة البلقاء.
- (198) في محافظة العقبة.
- (178) في محافظة عجلون.
- (149) في محافظة مأدبا.
- (108) في محافظة جرش.
- (91) في محافظة الطفيلة.
- (81) في محافظة الكرك.
- (52) في محافظة معان، منها (9) في البترا.

جي بي سي نيوز

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