الاردن يحتل المركز 127 ضمن الشعوب الاكثر سعادة

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جى بي سي نيوز :- حل الأردن في مرتبة متأخرة بقائمة الشعوب الأكثر سعادة في العالم للعام الجاري، إذ إنه حصد المركز الـ127 بين 149 دولة شملها استطلاع حديث، بينما تصدرت فنلندا قائمة الشعوب الأكثر سعادة.

وجاءت هذه البيانات وفق استطلاعات رأي أجراها معهد "غالوب" بشأن درجة السعادة الشخصية، وتشمل بيانات إجمالي الناتج المحلي ومؤشرات التضامن والحرية الفردية والفساد، لوضع درجة نهائية على 10.

وحصدت فنلندا الجمعة لقب "أسعد بلد في العالم" للسنة الرابعة على التوالي، متقدمة على الدنمارك وسويسرا وآيسلندا، في تصنيف عكس تقدما مفاجئا لبلدان عدة على مؤشر السعادة خلال جائحة كورونا.

وتهيمن أوروبا بوضوح على تصنيف البلدان العشرة الأوائل على القائمة والذي يضم أيضا هولندا والنرويج والسويد ولوكسمبورغ والنمسا، إضافة إلى بلد وحيد خارج القارة الأوروبية هو نيوزيلندا.

واحتلت ألمانيا المركز الثالث عشر في التصنيف تلتها كندا في المرتبة الرابعة عشرة وبريطانيا في المركز السابع عشر والولايات المتحدة في المرتبة التاسعة عشرة، ثم فرنسا في المركز الحادي والعشرين، فيما حلت البرازيل في المرتبة الخامسة والثلاثين واليابان في المركز السادس والخمسين وروسيا في المركز السادس والسبعين والصين المركز في الرابع والثمانين.

وحلت بلجيكا في المرتبة العشرين، فيما احتلت إسبانيا وإيطاليا المركزين الـ27 والـ28.

أما البلدان "الأقل سعادة في العالم" بحسب التصنيف فتصدّرتها أفغانستان، تلتها زيمبابوي ورواندا وبوتسوانا وليسوتو ، وفق عربي 21 .

وحققت الهند أسوأ مرتبة بين البلدان الكبرى في العالم، إذ حلت في المركز الـ139.

وبمقارنة بيانات 2020 مع السنوات السابقة لتبيان أثر جائحة كورونا، فقد لاحظ معدو الدراسة ازديادا كبيرا في وتيرة المشاعر السلبية في ما يقرب من ثلث البلدان.