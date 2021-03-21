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هيئة الدواء توقع بروتوكولًا لدعم منظومة قواعد بيانات المستحضرات والمستلزمات الطبية

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هيئة الدواء توقع بروتوكولًا لدعم منظومة قواعد بيانات المستحضرات والمستلزمات الطبية هيئة الدواء توقع بروتوكولًا لدعم منظومة قواعد بيانات المستحضرات والمستلزمات الطبية

مصراوي Masrawy

02:15 م الأحد 21 مارس 2021

كتب - أحمد جمعة:

وقع الدكتور أيمن الخطيب، نائب رئيس هيئة الدواء المصرية، اليوم الأحد، بروتوكول تعاون بشأن تقديم الدعم الفني والتقني لمنظومة إنشاء قواعد بيانات المستحضرات والمستلزمات الطبية باستخدام المعايير العالمية وأحدث الأنظمة التقنية، مع المنظمة العالمية للترقيم GS1 AISBL ويمثلها أحمد حسن القلا المدير العام لفرع المنظمة العالمية للترقيم بمصر.

وأكد الدكتور محمود يس، المتحدث باسم هيئة الدواء المصرية، حرص الهيئة على متابعة المستجدات العالمية في مجال تقييم ومتابعة المستحضرات والمستلزمات الطبية لما لها من أثر مهم على الصحة العامة للمواطنين، موضحا أن المنظمة العالمية للترقيم تقوم بتطوير معايير وحلول لدعم أعضائها في أكثر من مائة دولة حول العالم.

وأشار في بيان اليوم، إلى أن البروتوكول يتضمن قيام فرع المنظمة العالمية للترقيم بمصر بإمداد الهيئة بجميع البيانات الخاصة بالمنتجات الدوائية والمستلزمات الطبية التي تم ترقيمها بالكود الدولي للسلع، من خلال خدمة التحقق عن طريق المنظمة العالمية للترقيم، وكذلك إمدادها بجميع البيانات الخاصة بالشركات المنتجة والمستوردة للمنتجات الدوائية والمستلزمات الطبية التي تم ترقيمها بالكود الدولي للمكان، بالإضافة إلى جميع البيانات الخاصة بمواقع الإنتاج والتوزيع الخاصة بالمنتجات الدوائية والمستلزمات الطبية التي تم ترقيمها بالكود الدولي للمكان، ووضعها على خرائط تفاعلية بتقنية الـ GPS.

وعلى صعيد متصل؛ أوضح "القلا"، أن المنظمة تسعى إلى تقديم كافة الدعم لأعضائها لتطبيق النظم والمعايير العالمية، كما أنها ستقدم الدعم الفني والتدريب لموظفي هيئة الدواء المصرية، وذلك بهدف تعميق خبرات فريق عمل الهيئة في المعايير والحلول الخاصة بنظام GS1.

يأتي ذلك في إطار رؤية الدولة الرامية إلى رقمنة منظومة العمل الحكومي بكافة القطاعات الرسمية، وإيمانا من هيئة الدواء المصرية بأهمية تطوير الحلول الرقمية لتسهيل التواصل مع المواطنين، وتعزيز دورها الرقابي والتوعوي.

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