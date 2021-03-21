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"الزراعة": إعلان خالية من مرضَي "الرعام والزهري" يدعم الثقة في قدراتنا البيطرية

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"الزراعة": إعلان مصر خالية من مرضَي "الرعام والزهري" يدعم الثقة في قدراتنا البيطرية "الزراعة": إعلان خالية من مرضَي "الرعام والزهري" يدعم الثقة في قدراتنا البيطرية

مصراوي Masrawy

01:18 م الأحد 21 مارس 2021

كتب- مصراوي:

أشاد المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، بإعلان المنظمة العالمية للصحة الحيوانية "OIE"، عبر موقعها الرسمي، خلو جمهورية العربية رسميًّا من مرضَي الفصيلة الخيلية "الرعام والزهري".

وأضاف الصياد، خلال حديث له اليوم الأحد، إن الهيئة العامة للخدمات البيطرية كانت قد تقدمت بملف خاص بكل مرض، استعرضت من خلاله الدلائل الفنية التي تثبت عدم تسجيل هذين المرضين (الرعام والزهري) بالبلاد، إضافة إلى استعراض قدرات الخدمات البيطرية المصرية على تنفيذ خطط الاستعداد والإنذار المبكر والمسوح الوبائية، فضلًا عن الإجراءات المحجرية البيطرية المتبعة في عملية التصدير والاستيراد للفصيلة الخيلية.

وأوضح نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة تكامل التشريعات البيطرية وقدراتها على دعم تنفيذ جميع هذه البرامج، تماشيًا مع المتطلبات والمعايير الدولية القياسية الصادرة بكود المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، وكذلك القدرات التشخيصية بمعهد بحوث الصحة الحيوانية بالتشخيص المعملي الدقيق للكشف عن أية حالة مرضية وبائية في الفصيلة الخيلية.

وأشار الدكتور عبد الحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إلى حجم الجهود الكبيرة المبذولة من كوادر الخدمات البيطرية المصرية طوال العامَين الماضيين، وصولًا إلى هذا الإعلان المهم؛ حيث إن هذين المرضين ضمن قائمة من أمراض الفصيلة الخيلية التي يجب الإبلاغ عنها دوليًّا، طبقًا لمعايير المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، وتعيق حركة التجارة الدولية ومشاركة الخيول في الأحداث الرياضية والمعارض العالمية.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية أن مرض الرعام من الأمراض البكتيرية المشتركة التي تصيب الخيول والإنسان على حد سواء، ومرض زهري الخيول، الذي لم يتم تسجيله بمصر، من الأمراض الطفيلية التي تؤثر على إنتاجيتها، إضافة إلى التأثير على تصدير السائل المنوي للخيول عالية القيمة، وفي هذا الشأن استوجب الإعلان الرسمي تأكيد خلو مصر من هذين المرضين عبر المنظمة العالمية للصحة الحيوانية لدعم الثقة الدولية في قدرات الخدمات البيطرية من خلال استعراض إجراءاتها التي تتفق مع المعايير الدولية.

وأضاف محمود أنه في ذات السياق جار الآن الإعداد لملف الإعلان الرسمي للخلو من مرض طاعون الخيل الإفريقي الذي يعد على رأس قائمة أمراض الفصيلة الخيلية من حيث الأهمية والتأثير على حركة التجارة الدولية.

وأكد رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية أهمية استعادة التاريخ العريق لمصر في مجال تربية وتصدير الخيول العربية الأصيلة والتي تعد من أهم وأقوى سلالات الخيول في العالم وأغلاها ثمنًا أيضًا وتعد من أجمل وأسرع الخيول الموجودة على الإطلاق؛ نظرًا للصفات الكامنة التي ورثتها عن أسلافها جيلًا بعد جيل، كما تعتبر أصلًا لكل السلالات في معظم الدول.

كان السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قد أكد أن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية “OIE” أعلنت، عبر موقعها الرسمي، خلو جمهورية مصر العربية رسميًّا من مرضَي الفصيلة الخيلية "الرعام والزهري".

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