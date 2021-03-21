بمناسبة عيد الأم .. الداخلية تواصل احتفالاتها بالمرأة المصرية

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد الصاوي:

نظمت وزارة الداخلية عدة زيارات، ضمت ضباط وضابطات من مختلف مديريات الأمن لعدد من دور رعاية المُسنات على مستوى الجمهورية؛ للوقوف على احتياجاتهن من الخدمات الشرطية وتلبيتها فضلاً عن تقديم الهدايا والورود، وقضاء يوم ترفيهي معهن، بمناسبة عيد الأم.

وقد لاقى ذلك استحسان السيدات النزيلات بالدور والقائمين عليها الذين توجهوا بالشكر لوزارة الداخلية على تلك المبادرات ذات الطابع الإنساني.

شاركت (مديرية أمن الأقصر، مديرية أمن الغربية، مديرية أمن أسيوط، مديرية أمن بورسعيد) في الاحتفال.

وفي ذات السياق أقامت مديرية أمن الوادى الجديد احتفالية بيوم المرآة وعيد الأم بنادي الشرطة وذلك بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، حيث تم استضافة عدد من الأمهات وتم توزيع الهدايا الرمزية عليهن.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تفعيل الدور المجتمعي والإنسانى وتعظيم المبادرات الإنسانية لهيئة الشرطة وتقديراً من وزارة الداخلية لدور المرأة المصرية الفعال في المجتمع.