أخبار عاجلة

كلمة السر المقاطعة.. إحصائية تكشف حجم انهيار الصادرات التركية للسعودية -
"أمانة مكة": التهجير إحدى طرق التخلص من الكلاب الضالة غير الخطيرة -
"سبق" تتقمص دور باحث عن تسجيل موعد في "اعتمرنا".. المتلاعبون يشترطون مبالغ مالية بطرق مشبوهة -
القيادة تهنئ رئيس بنجلاديش ورئيسة الوزراء بمناسبة الذكرى المئوية لميلاد مؤسس الجمهورية -
جيبوتي تدين بشدة الاعتداءات الإرهابية المتكررة على السعودية بطائرات مسيّرة واستهداف المدنيين -
مركز الشرائع ونادي النشامى التطوعي يختتم مبادراتهما بممشى مواقف السيارات -
مصر تسجل 661 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة -
الـ "FBI" يبحث عن سيوف سعودية سُرقت قبل 43 عاماً في أمريكا -
كلمة السر المقاطعة.. إحصائية تكشف حجم انهيار الصادرات التركية للسعودية -
"أمانة مكة": التهجير إحدى طرق التخلص من الكلاب الضالة غير الخطيرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

بمناسبة عيد الأم .. الداخلية تواصل احتفالاتها بالمرأة المصرية

Print
بمناسبة عيد الأم .. الداخلية تواصل احتفالاتها بالمرأة المصرية بمناسبة عيد الأم .. الداخلية تواصل احتفالاتها بالمرأة المصرية

مصراوي Masrawy

01:08 م الأحد 21 مارس 2021

كتب- محمد الصاوي:

نظمت وزارة الداخلية عدة زيارات، ضمت ضباط وضابطات من مختلف مديريات الأمن لعدد من دور رعاية المُسنات على مستوى الجمهورية؛ للوقوف على احتياجاتهن من الخدمات الشرطية وتلبيتها فضلاً عن تقديم الهدايا والورود، وقضاء يوم ترفيهي معهن، بمناسبة عيد الأم.

وقد لاقى ذلك استحسان السيدات النزيلات بالدور والقائمين عليها الذين توجهوا بالشكر لوزارة الداخلية على تلك المبادرات ذات الطابع الإنساني.

شاركت (مديرية أمن الأقصر، مديرية أمن الغربية، مديرية أمن أسيوط، مديرية أمن بورسعيد) في الاحتفال.

وفي ذات السياق أقامت مديرية أمن الوادى الجديد احتفالية بيوم المرآة وعيد الأم بنادي الشرطة وذلك بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، حيث تم استضافة عدد من الأمهات وتم توزيع الهدايا الرمزية عليهن.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تفعيل الدور المجتمعي والإنسانى وتعظيم المبادرات الإنسانية لهيئة الشرطة وتقديراً من وزارة الداخلية لدور المرأة المصرية الفعال في المجتمع.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر تسجل 661 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة

مصر تسجل 661 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة

مصر تسجل 661 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة

مصر تسجل 661 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة

الخصاونة ومدبولي: قمة ثلاثية مرتقبة بين الأردن ومصر والعراق

الخصاونة ومدبولي: قمة ثلاثية مرتقبة بين الأردن ومصر والعراق

هل يجرؤ أحد على تناوله.. "الكاسو" الإيطالي أم "المش" المصري؟

هل يجرؤ أحد على تناوله.. "الكاسو" الإيطالي أم "المش" المصري؟

شبكة عيون الإخبارية