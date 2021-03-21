الداخلية تضبط 77 سلاح ناري و 167 قضية مخدرات في يوم واحد

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

أسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، عن ضبط (77 قطعة سلاح ناري، بحوزة 65 متهم).

وفي مجال تنفيذ الأحكام، نجحت الحملات في تنفيذ 51606 حكم قضائي متنوع، بإجمالي 5789 محكوم عليهم.

وضبطت الحملات، 167 قضية مخدرات، بإجمالي 198 متهمًا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات الأمنية.