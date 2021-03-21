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إحباط محاولة غسـلة 55 مليون جنيه حصيلة الإتجار بالمواد المخدرة

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إحباط محاولة غسـلة 55 مليون جنيه حصيلة الإتجار بالمواد المخدرة إحباط محاولة غسـلة 55 مليون جنيه حصيلة الإتجار بالمواد المخدرة

مصراوي Masrawy

01:04 م الأحد 21 مارس 2021

كتب- سامح غيث:

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية")؛ لقيامهما بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهما، وتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهما لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية في أماكن مختلفة في مجال "العقارات - السيارات" وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.

قُدرت تلك الممتلكات بحوالي (55 مليون جنيه).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

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