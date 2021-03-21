مكافحة المخدرات تضبط 15 شخص بحوزتهم 50 كيلو بانجو و42 طربة حشيش

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد الصاوي:

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطنى - الأمن العام)، ومختلف مديريات الأمن – جهودها؛ لمكافحة جرائم الإتجار في المواد المخدرة.

وتمكنت مكافحة المخدرات، عقب تقنين الإجراءات من ضبط أحد الأشخاص، بحوزته (20 لفافة من مخدر البانجو وزنت 50 كيلو جرام– سلاح أبيض- مبلغ مالي- هاتف محمول).

كما ضبطت أجهزة الأمن شخصين، بحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 6,350 كيلو جرام– هاتف محمول – مبلغ مالي)، و6 أشخاص بحوزتهم (42 طربة حشيش و2 كيلوهيروين).

ونجحت أجهزة الأمن في مديرية أمن قنا، في ضبط 6 أشخاص، حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار وبحوزتهم العدد الأدوات التي يتم استخدامها في عملية التنقيب، وضُبط بحوزتهم كميةمن الأقراص المخدرة.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.