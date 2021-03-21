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ضبط 5 تشكيلات عصابية في كوم النور بالدقهلية

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ضبط 5 تشكيلات عصابية في كوم النور بالدقهلية ضبط 5 تشكيلات عصابية في كوم النور بالدقهلية

مصراوي Masrawy

12:35 م الأحد 21 مارس 2021

كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها؛ لضبط وملاحقة التشكيلات العصابية لتجارة المواد المخدرات، مكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية والتشكيلات العصابية.

معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، أفادت قيام عدد من العناصر الإجرامية بالإتجار في المواد المخدرة وحيازتهم أسلحة نارية مُتخذين من (قرية كوم النور بدائرة مركز ميت غمر بالدقهلية) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي، وباستهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام، مدعومة بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي، أسفرت الجهود عن ضبط (5تشكيلات عصابية) ضمت 17 عاطلًا، بحوزتهم 4 بنادق آلاية وأسلحة أخرى، ومواد مخدرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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