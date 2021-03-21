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رئيس "القومي للمرأة": طرقنا 35 مليون باب لتوعية السيدات بجميع المحافظات

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رئيس "القومي للمرأة": طرقنا 35 مليون باب لتوعية السيدات بجميع المحافظات رئيس "القومي للمرأة": طرقنا 35 مليون باب لتوعية السيدات بجميع المحافظات

مصراوي Masrawy

01:02 م الأحد 21 مارس 2021

كتب- أحمد السعداوي:

قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إن المجلس نجح خلال 5 أعوام في طرق 35 مليون باب؛ لتوعية المرأة في جميع المحافظات، معربةً عن شكرها وتقديرها لجهود المجلس القومي للمرأة .

وأضافت مرسي، خلال حديثها في احتفالية الدولة بالمرأة المصرية والأم المثالية لعام 2021، في حضور الرئيس ، اليوم الأحد: "نحن نفخر اليوم بأن يكون معنا في القاعة أكثر من 200 نائبة بمجلس الشيوخ والنواب، وبهذا العدد يرتفع ترتيب في نسبة تمثيل المرأة بالمجالس النيابية بين دول العالم إلى المركز 66 بعد أن كان ترتيبنا في المركز 135".

وأوضحت رئيس المجلس القومي للمرأة أن هذه الخطوة التاريخية التي أسعدت قلوب نساء مصر جاءت بعد 72 عامًا من النضال؛ لتصل المرأة إلى مجلس الدولة والنيابة العامة، مضيفةً أن "هذا العصر الذهبي يمهد الطريق ويصهر الحواجز الحديدية أمام المرأة المصرية".

وأشارت مرسي إلى أن عام 2020 شهد إقرار القوانين وإدخال تعديلات لتحقيق التمكين والحماية والمساواة الكاملة للمرأة؛ حيث يأتي ذلك تأكيدًا لنهج القيادة السياسية العادلة والمنصفة، والتي عبرت عنها المقولة التاريخية للرئيس عبد الفتاح السيسي: "لن أوقع على قانون لا ينصف المرأة المصرية".

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