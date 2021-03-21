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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن الدولة حريصة على خروج قانون الأحوال الشخصية بأفضل صورة ممكنة.

وأضاف: استوقفتني سيدة فاضلة يوم الجمعة في حديقة بمدينة نصر، "وبتقولي خايفين قانون الأحوال الشخصية ميخرجش بالصورة اللي عايزينها، وأنا قولتلها احنا حريصين على خروج القانون بشكل فيه توازن للزوج والزوجة، سواء الحكومة أو الأزهر أو مجلس الشيوخ ومجلس النواب، أصل القانون هدفه مصلحة الناس، وحريصين على سماع الجميع، والخروج بنقاط تلبي كل المطالب".

وأضاف خلال احتفال تكريم المرأة المصرية وعيد الأم: "قصة الانفصال بين الزوج والزوجة أمر وارد لكنه صعب، والقانون مش كل حاجة، الأصل في القصة دي احنا كمجتمع، هل احنا مستعدين نوفر مناخ مناسب لأسرة لم توفق ولم تنجح، القضية خطيرة، إزاي نقلل حجم الأثر الصعب على الطفل أو الطفلة؟ صدقوني بكل اللي بيسمعني، الأب والأم اللي بيلوموا بعض قدام أبنائهم، إنتوا بتعملوا أول شرخ حقيقي في شخصية الطفل".​