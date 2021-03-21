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صالون الأوبرا الثقافي يستضيف مبدعات عربيات بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة

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صالون الأوبرا الثقافي يستضيف مبدعات عربيات بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة صالون الأوبرا الثقافي يستضيف مبدعات عربيات بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة

مصراوي Masrawy

12:45 م الأحد 21 مارس 2021

القاهرة- أ ش أ:

يعقد صالون الأوبرا الثقافي بمناسبة اليوم العالمي للمرأة أمسية يوم الأربعاء المقبل على المسرح الصغير يستضيف مجموعة من المبدعات العربيات هن الكاتبات السورية قمر صبري الجاسم، الجزائرية فتيحة عبدالرحمن بقه، اليمنية فاطمة العشبي، والمصريات الكاتبة والناشرة الدكتورة زينب أبو سنه، والشاعرات إلهام عفيفي ،عبير العيسوي، حنان شاهين، شاهيناز الفقي، ياسمين عبدالعزيز ويديرها الفنان امين الصيرفى ويتخللها فقرة غنائية لفرح بسمه بمصاحبة عارفة البيانو دانا محسن.

ويتناول الحوار أهم قضايا المرأة العربية ورؤيتها الإبداعية إلى جانب مناقشة التجارب الشخصية لهن وطريقهن إلى النجاح في العمل الثقافي والإنساني باعتبارهن نماذج مضيئة في بلادهن.

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