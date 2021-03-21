"سحب مبالغ من حسابه البنكي".. ضبط طالب استولى على أموال مواطن بالدقهلية

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية، أحد الأشخاص؛ لقيامه بالاستيلاء على بطاقة الدفع الإلكتروني لآخر واستغلالها في إجراء عمليات شراء إلكترونية.

تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بمحافظة الدقهلية) باكتشاف سحب مبالغ مالية من حسابه البنكي من خلال استخدام بيانات بطاقة الدفع الإلكتروني الخاصة به والصادرة في إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت.

بالفحص، بالتنسيق مع الجهات المعنية تبين أن مرسل أوامر الشراء محل الواقعة شخص قام بإجراء عمليات شرائية احتيالية على عدد من المواقع وتم رصد أوامر شراء حديثة باستخدام بيانات بطاقة الدفع الإلكترونى المستولى عليها.

أسفرت تحريات فرع الإدارة بشرق الدلتا أن وراء ارتكاب الواقعة (طالب جامعي- مقيم بدائرة مركز شرطة أجا بمحافظة الدقهلية) إذ استغل المذكور فترة عمله لدى الشاكي، واستولى على بيانات بطاقة الدفع الإلكتروني الخاصة به دون علمه، واستخدامها في شراء هاتف محمول وجهاز حاسب آلي "لاب توب" وساعة يد من على عدد من مواقع للتسوق الإلكتروني.

عقب تقنيين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية تم ضبط المتهم، وعُثر بحوزته (جهاز لاب توب- ساعة يد- هاتف محمول بفحصه تبين أنه مُحمل بأوامر الشراء على مواقع التسوق الإلكتروني وكذا فواتير شركات الشحن على الإنترنت).

بمواجهة المتهم أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.