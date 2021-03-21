القوى العاملة: تعيين 1085 شاباً منهم 12 شاباً من ذوي الهمم بالإسماعيلية

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مصراوي Masrawy

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسماعيلية 1085 شابا، منهم 12 شاباً من ذوي الهمم والعزيمة من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فيما بلغ المسجلين بها 2410 شاباً.

وأشار أحمد جابر وكيل المديرية، أشار في تقريره للوزير إلى أن شهر فبراير الماضي، شهد استخراج المديرية 723 شهادة قياس مستوى المهارة، و 420 رخصة مزاولة المهنة، وتلقت 61 شكوى عمالية، تم تسوية شكوى منها ودياً، وتم تحويل 11 منها للقضاء، و 48 شكاوى ما زالت تحت البحث والدراسة.

وأضاف أن المديرية، صرفت منحا للرعاية الإجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية بواقع 54 ألف جنيه لـ 19 عاملاً، مشيرا إلى أن المديرية قامت بعمل زيارات تفتيشية من خلال مفتشي العمل على 273 منشأة بنظام الدوري النهاري وحملات التفتيش الشامل لمراقبة تطبيق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وأسفر عنها تحرير 14 محضراً، بالإضافة إلى عقد ندوتين لتوعية العمال حضرها 45 عاملا.

وفي مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 96 منشأة، وتحرير 9 محاضر للمنشآت المخالفة، كما قامت بمتابعة 10 منشآت أخرى لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.