العدل: افتتاح فروع توثيق مميكنة ومأموريات شهر عقاري بالتجمعات العمرانية الجديدة

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد الصاوي:

أعلنت وزارة العدل، اليوم الأحد،افتتاح فروع توثيق مميكنة ومأموريات شهر عقاري بالتجمعات العمرانية الجديدة بعدة محافظات .

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه في إطار خطة وزارة العدل نحو التوسع في تقديم خدمات التوثيق للمواطنين بسهولة ويسر، وتقريب أماكن تقديمها إليهم ، وبالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ؛ تم افتتاح ثلاثة فروع توثيق جديدة ورفع كفاءة ثلاثة فروع أخرى بعدة محافظات حيث تمايزت تلك الفروع بالعمل بنظام الشبك الواحد وفق أحدث النظم التقنية ، وهى :

فرع التوثيق ساحل سليم بأسيوط

فرع التوثيق منوف بالمنوفية

فرع التوثيق دمياط الجديدة بدمياط

فرع التوثيق كفر سعد بدمياط

فرع التوثيق دمياط بدمياط

فرع التوثيق الزرقا بدمياط

كما تم افتتاح مأمورية للشهر العقاري بمركز الفشن محافظة بنى سويف ، بالإضافة إلى افتتاح خمس مأموريات جديدة للشهر العقاري بالتجمعات العمرانية الجديدة وذلك بالتعاون مع وزارة الاسكان والمرافق والتجمعات العمرانية بالمدن التالية (النوبارية الجديدة بمحافظة البحيرة – الفيوم الجديدة بمحافظة الفيوم - بنى سويف الجديدة بمحافظة بنى سويف – أسيوط الجديدة بمحافظة أسيوط -سوهاج الجديدة بمحافظة سوهاج ).