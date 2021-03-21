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"الوفاة طبيعية".. العثور على جثة مسنة داخل شقتها في القديمة

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"الوفاة طبيعية".. العثور على جثة مسنة داخل شقتها في مصر القديمة "الوفاة طبيعية".. العثور على جثة مسنة داخل شقتها في القديمة

مصراوي Masrawy

10:11 ص الأحد 21 مارس 2021

كتب - علاء عمران:

عثرت أجهزة الأمن بالقاهرة، على جثة مسنة فى العقد السادس من عمرها داخل شقتها فى عزبة خير الله بمنطقة القديمة، وتبين من التحريات أن الوفاة طبيعية، وتم نقل الجثة إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى بوجود متوفية داخل شقتها بمنطقة مصر القديمة، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الواقعة، وتبين وجود جثة مسنة في العقد السادس من العمر، ولا توجد به أى إصابات ظاهرية.

ومن خلال التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة، وسؤال شهود العيان، تبين أن الوفاة طبيعية، ولا توجد شبهة جنائية فى الواقعة، وتم نقل الجثمان إلى المستشفى تحت تصرف النيابة.

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