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مظاهرات في صربيا ضد قيود كورونا

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مظاهرات في صربيا ضد قيود كورونا مظاهرات في صربيا ضد قيود كورونا

مصراوي Masrawy

11:39 م السبت 20 مارس 2021

بلجراد - (د ب أ)

تظاهر مواطنو صربيا ضد قيود في العاصمة بلجراد، مساء السبت، حيث احتشد المتظاهرون فى ساحة الجمهورية بوسط العاصمة، وكان العديد منهم بدون أقنعة واقية.

وتم قبل أسبوعين فرض قيود خلال عطلات نهاية الأسبوع، حيث يتعين على المتاجر والمطاعم والمؤسسات الخدمية الإغلاق بدءا من ظهر يوم السبت والبقاء مغلقة حتى الساعة 6 صباحًا يوم الاثنين.

ويستثنى من ذلك محلات البقالة والصيدليات ومحطات الوقود فقط.

وشهدت صربيا قفزة في حالات الإصابة بفيروس كورونا مؤخرًا، حيث سجلت بحلول اليوم السبت متوسط 3ر503 إصابة لكل 100 ألف نسمة على مدار الأيام السبعة الأخيرة.

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