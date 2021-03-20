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"رينارد" يستبعد شراحيلي من قائمة الأخضر.. ويستدعي الصحفي والشهري

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"رينارد" يستبعد شراحيلي من قائمة الأخضر.. ويستدعي الصحفي والشهري "رينارد" يستبعد شراحيلي من قائمة الأخضر.. ويستدعي الصحفي والشهري

استبعد المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، الفرنسي "إيرڤي رينارد"، لاعب خط الدفاع أحمد شراحيلي نظير تعرُّضه للإصابة خلال منافسات الجولة الـ24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بعد التنسيق مع الجهاز الطبي بنادي الشباب.

كما قرر "رينارد" استدعاء مدافع الاتحاد زياد الصحفي، ومهاجم الهلال صالح الشهري؛ للالتحاق بقائمة الأخضر لمعسكر شهر مارس.

يُشار إلى أن السعودي الأول سيقيم معسكرًا إعداديًّا في مدينة الرياض استعدادًا لمواجهة منتخب الكويت وديًّا، ومنتخب فلسطين ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، خلال فترة أيام (FIFA) في شهر مارس الجاري.

وسيحتضن ملعب "مرسول بارك" بالرياض المباراتين، وفيه سيلتقي "الأخضر" شقيقه منتخب الكويت وديًّا في الخامس والعشرين من شهر مارس الجاري تحضيرًا لمواجهة منتخب فلسطين الشقيق ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة في الثلاثين من الشهر ذاته.المنتخب السعودي إيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي رينارد مدرب المنتخب إيرفي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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شبكة عيون الإخبارية