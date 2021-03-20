إصابات كورونا عربيًّا: العراق 4674 ولبنان 2253 والكويت 1347 والمغرب 444 والجزائر 96

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خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة العراقية اليوم تسجيل 4674 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 789390 إصابة.

وأفادت الوزارة في بيان صحفي بتسجيل 32 حالة وفاة جديدة، ارتفع بها إجمالي حالات الوفاة إلى 13969، فيما تم تسجيل 3795 حالة شفاء جديدة؛ ما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 710699 حالة. وبلغ عدد المصابين في المستشفيات 64722 مصابًا، منهم 471 في العناية المركزة.

فيما سجَّلت لبنان 2253 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و51 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة اللبنانية اليوم إلى أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 436575، فيما بلغت حصيلة الوفيات 5715.

من جانبها، سجّلت الكويت اليوم 1347 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" في الساعات الـ24 الماضية؛ ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 217933 حالة، في حين تم تسجيل خمس حالات وفاة؛ ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 1215 حالة وفاة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية، الدكتور عبدالله السند، في بيان: إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 230 حالة؛ ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بالمرض، وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة، 14510 حالات.

وأضاف السند بأن عدد المسحات التي تم إجراؤها في الساعات الـ24 الماضية بلغ 8447؛ ليبلغ مجموع الفحوصات 1960138. مشيرًا إلى أن نسبة الإصابات لعدد المسحات خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 15.9 %.

وكانت وزارة الصحة الكويتية قد أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 1386 إصابة في الساعات الـ24 الماضية؛ ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 202208 حالات شفاء.

وسجّلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية 444 إصابة جديدة و8 وفيات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأوضحت وزارة الصحة المغربية اليوم في بيان أن إجمالي عدد الإصابات وصل إلى 491463، فيما بلغ مجموع الوفيات 8763.

إلى هذا، سجّلت الجزائر 96 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) وحالتي وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأفادت وزارة الصحة الجزائرية في بيان لها، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 116.066 ،فيما بلغ مجموع الوفيات 3055.فيروس كورونا الجديد