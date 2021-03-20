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"اشتروا ممتلكات بـ25 مليون جنيه".. ضبط 5 متهمين بالاتجار في المواد المخدرة

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"اشتروا ممتلكات بـ25 مليون جنيه".. ضبط 5 متهمين بالاتجار في المواد المخدرة "اشتروا ممتلكات بـ25 مليون جنيه".. ضبط 5 متهمين بالاتجار في المواد المخدرة

مصراوي Masrawy

09:23 م السبت 20 مارس 2021

كتب - علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 5 أشخاص لأربعة منهم معلومات جنائية، مقيمين بمحافظة الجيزة لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، و تربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة.

وأكدت التحريات ارتكاب جرائم غسل الأموال عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية فى أماكن مختلفة فى مجال "العقارات –الأراضى الزراعية - السيارات" وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، وقدرت تلك الممتلكات بحوالى 25 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات .

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

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