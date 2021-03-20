ضبط المتهم بالتحرش في الإسكندرية.. والأمن يكشف تفاصيل الفيديو المتداول

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مصراوي Masrawy

كتب - علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن، ملابسات واقعة تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الإجتماعى "يوتيوب " يتضمن قيام شاب بإتيان أفعال منافية للآداب بالإسكندرية.

ورصدت المتابعة الأمنية تداول مقطع فيديو على موقع "يوتيوب" يُظهر قيام أحد الأشخاص بإتيان أفعال منافية للآداب، وأن الفيديو يشير إلى قيام إحدى الفتيات "لم يتم تحديدها" بتصويره.

وتوصلت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إلى تحديد هوية الشخص الظاهر بمقطع الفيديو، أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الإسكندرية، وأن مقطع الفيديو تم تصويره وتسجيله داخل إحدى الحدائق بالإسكندرية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه و بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة ولم يتم التوصل إلى شخص مصور مقطع الفيديو وكذا تبين عدم ورود ثمة بلاغات أو تحرير محاضر بالواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجارى العرض على النيابة العامة