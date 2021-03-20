"سقط من تلقاء نفسه".. مصدر أمني ينفي تسبب الشرطة في وفاة مواطن

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب - علاء عمران:

نفى مصدر أمني ما يتردد بشأن تعرض أحد المواطنين لاعتداء من رجال الشرطة مما تسبب فى وفاته.

وأكد المصدر الأمني أن ما يتم تداوله إدعاءات كاذبة تحاول جماعة الإخوان الإرهابية والأبواق الإعلامية الموالية لها ترويجها.

وشدد المصدر أنه سبق نفى هذه الإدعاءات، موضحًا أن التحقيقات الميدانية أسفرت عن العثور على تسجيل لإحدى الكاميرات بالمنطقة، تثبت عدم تعرض أى من قوات الشرطة التي كانت متواجدة للقبض على اثنين من تجار المخدرات للشخص المتوفى حتى مغادرتهم مكان الواقعة.

وأشار إلى أنه تسجيل الكاميرات أظهر أن الشخص المتوفى قد سقط من تلقاء نفسه دون تسبب أحد فى ذلك، موضحًا أن هذه هي حقيقة الواقعة التي يعلم بها أهالي المنطقة.