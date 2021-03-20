صحة عسير تنفذ أكثر من 5800 زيارة للمستفيدين من خدمات الرعاية المنزلية

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خلال شهر فبراير.. واستفاد منها 3832 مريضًا

نفّذت صحة عسير 5869 زيارة للمرضى في منازلهم عبر خدمات الرعاية الصحية المنزلية، وذلك خلال شهر فبراير من عام 2021م، حيث استفاد منها 3832 مريضاً من المشمولين بخدمات الرعاية الصحية المنزلية، منهم 2538 مريضاً من كبار السن فوق 65 عاماً، وذلك عبر 48 فريقاً بـ20 مستشفى.

وأوضحت صحة عسير أنه تم تنفيذ 54 رحلة توصيل أدوية ومستلزمات طبية للمرضى في منازلهم خلال نفس الفترة.

كما شملت الخدمات المقدمة متابعة المرضى الذين لديهم (قُرح الفراش)، وتنفيذ الغيار على الجروح مع المتابعة لـ92 مريضاً، وبلغ عدد مرضى السكري وضغط الدم الذين تتم متابعهم وتقديم خدمات العلاج والوقاية من المضاعفات لهم 1277 مريض سكري و1538 مريض ضغط دم.

إضافةً إلى خدمة 181 مريضاً من المرضى الذين لديهم القساطر البولية ومتابعة تغييرها، كما بلغ عدد من تم سحب عينات دم ومتابعة التحاليل لهم 285 مريضاً، إلى جانب تقديم الخدمة اللازمة لـ98 مريضاً لديهم أنابيب تغذية بالأنف، حيث يتم تقديم خدمة العناية بها وتغييرها، ولا تقتصر الخدمات على ذلك، حيث تمكنت فرق الرعاية الصحية المنزلية بالمنطقة من القيام بتنفيذ 1617 زيارة عن بعد هاتفياً و430 زيارة مرئية عن بعد.

وتسعى صحة عسير إلى تقديم أفضل رعاية صحية متقدمة لجميع المستفيدين من خدمات الرعاية الصحية المنزلية.وزارة الصحة مستشفى الولادة والأطفال صحة عسير