أخبار عاجلة

كلمة السر المقاطعة.. إحصائية تكشف حجم انهيار الصادرات التركية للسعودية -
"أمانة مكة": التهجير إحدى طرق التخلص من الكلاب الضالة غير الخطيرة -
"سبق" تتقمص دور باحث عن تسجيل موعد في "اعتمرنا".. المتلاعبون يشترطون مبالغ مالية بطرق مشبوهة -
القيادة تهنئ رئيس بنجلاديش ورئيسة الوزراء بمناسبة الذكرى المئوية لميلاد مؤسس الجمهورية -
جيبوتي تدين بشدة الاعتداءات الإرهابية المتكررة على السعودية بطائرات مسيّرة واستهداف المدنيين -
مركز الشرائع ونادي النشامى التطوعي يختتم مبادراتهما بممشى مواقف السيارات -
مصر تسجل 661 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة -
الـ "FBI" يبحث عن سيوف سعودية سُرقت قبل 43 عاماً في أمريكا -
كلمة السر المقاطعة.. إحصائية تكشف حجم انهيار الصادرات التركية للسعودية -
"أمانة مكة": التهجير إحدى طرق التخلص من الكلاب الضالة غير الخطيرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

صحة عسير تنفذ أكثر من 5800 زيارة للمستفيدين من خدمات الرعاية المنزلية

Print
صحة عسير تنفذ أكثر من 5800 زيارة للمستفيدين من خدمات الرعاية المنزلية صحة عسير تنفذ أكثر من 5800 زيارة للمستفيدين من خدمات الرعاية المنزلية
خلال شهر فبراير.. واستفاد منها 3832 مريضًا

صحة عسير تنفذ أكثر من 5800 زيارة للمستفيدين من خدمات الرعاية المنزلية

نفّذت صحة عسير 5869 زيارة للمرضى في منازلهم عبر خدمات الرعاية الصحية المنزلية، وذلك خلال شهر فبراير من عام 2021م، حيث استفاد منها 3832 مريضاً من المشمولين بخدمات الرعاية الصحية المنزلية، منهم 2538 مريضاً من كبار السن فوق 65 عاماً، وذلك عبر 48 فريقاً بـ20 مستشفى.

وأوضحت صحة عسير أنه تم تنفيذ 54 رحلة توصيل أدوية ومستلزمات طبية للمرضى في منازلهم خلال نفس الفترة.

كما شملت الخدمات المقدمة متابعة المرضى الذين لديهم (قُرح الفراش)، وتنفيذ الغيار على الجروح مع المتابعة لـ92 مريضاً، وبلغ عدد مرضى السكري وضغط الدم الذين تتم متابعهم وتقديم خدمات العلاج والوقاية من المضاعفات لهم 1277 مريض سكري و1538 مريض ضغط دم.

إضافةً إلى خدمة 181 مريضاً من المرضى الذين لديهم القساطر البولية ومتابعة تغييرها، كما بلغ عدد من تم سحب عينات دم ومتابعة التحاليل لهم 285 مريضاً، إلى جانب تقديم الخدمة اللازمة لـ98 مريضاً لديهم أنابيب تغذية بالأنف، حيث يتم تقديم خدمة العناية بها وتغييرها، ولا تقتصر الخدمات على ذلك، حيث تمكنت فرق الرعاية الصحية المنزلية بالمنطقة من القيام بتنفيذ 1617 زيارة عن بعد هاتفياً و430 زيارة مرئية عن بعد.

وتسعى صحة عسير إلى تقديم أفضل رعاية صحية متقدمة لجميع المستفيدين من خدمات الرعاية الصحية المنزلية.وزارة الصحة مستشفى الولادة والأطفال صحة عسير

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
كلمة السر المقاطعة.. إحصائية تكشف حجم انهيار الصادرات التركية للسعودية

كلمة السر المقاطعة.. إحصائية تكشف حجم انهيار الصادرات التركية للسعودية

"أمانة مكة": التهجير إحدى طرق التخلص من الكلاب الضالة غير الخطيرة

"أمانة مكة": التهجير إحدى طرق التخلص من الكلاب الضالة غير الخطيرة

"سبق" تتقمص دور باحث عن تسجيل موعد في "اعتمرنا".. المتلاعبون يشترطون مبالغ مالية بطرق مشبوهة

"سبق" تتقمص دور باحث عن تسجيل موعد في "اعتمرنا".. المتلاعبون يشترطون مبالغ مالية بطرق مشبوهة

القيادة تهنئ رئيس بنجلاديش ورئيسة الوزراء بمناسبة الذكرى المئوية لميلاد مؤسس الجمهورية

القيادة تهنئ رئيس بنجلاديش ورئيسة الوزراء بمناسبة الذكرى المئوية لميلاد مؤسس الجمهورية

شبكة عيون الإخبارية