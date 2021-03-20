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الرئيس العراقي : الملك عبدالله مهتم بالملفات المشتركة

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الرئيس العراقي : الملك عبدالله مهتم بالملفات المشتركة الرئيس العراقي : الملك عبدالله مهتم بالملفات المشتركة

جى بي سي نيوز  :- قال الرئيس العراقي برهم صالح إن جلالة الملك مهتم بالملف الثنائي مع العراق بالإضافة إلى .

وأضاف  :  إن جلالة الملك والرئيس المصري سيزوران العراق قريبا لمتابعة الملفات.

وبين أن هنالك مصالح اقتصادية ورؤى مشتركة بين الأردن والعراق ومصر “تساعدنا” ، وفق سكاي نيوز .

وأكد صالح “لا نسميها حلفا ولا محورا بل حالة ناجمة من المصالح المشتركة بين هذه البلدان الثلاثة.” مشيرا إلى أن هذه العلاقة تركز على الملف الاقتصادي والبنية التحتية وتسعى لعمل مشاريع استثمارية كبرى تؤدي إلى ربط وتكامل اقتصادي يمكن البناء عليه.

وحذر الرئيس العراقي من خطر التطرف والإرهاب مؤكدا أن وحدتنا وإرادتنا الموحدة هي السبيل لمواجهتهما.

وأشار إلى أن هذه اللحظة التي تمر بها المنطقة بحاجة لوضع تركيبات جديدة خاصة بعد كوفيد والمشاكل المجتمعية مثل بطالة الشباب.

 

 

 

 

جي بي سي نيوز

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