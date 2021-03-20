الأهلي (يترنح) ويواصل السقوط.. الفتح يقهر النقص ويضرب برباعية

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في الجولة الـ24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

واصل الأهلي سقوطه، وهذه المرة أمام الفتح بنتيجة ثقيلة 1/ 4، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء في افتتاح الجولة الـ24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

الشوط الأول انتهى بتقدم الفتح بهدفين دون مقابل. وافتتح محمد مجرشي التسجيل عند الدقيقة الـ12 بعد تمريرة "ماكرة"، وصلته من قائد الفريق محمد الفهيد داخل الصندوق الأخضر، لم يتوانَ الأول في إرسالها في الزاوية الصعبة لحارس الضيوف محمد العويس.

ولم يمنح "النموذجي" فرصة للأهلي من أجل النهوض؛ بل عاد "كويفا" ليعزز النتيجة بهدف ثانٍ من ركلة جزاء.

ولم تكن تسديدة مهاجم وهداف الأهلي عمر السومة عند الدقيقة الـ40 كافية لتقليص الفارق، بل اعتلت العارضة إلى خارج الملعب.

وفي الشوط الثاني، وتحديدًا عند الدقيقة الـ58، خسر الفتح خدمات قائده الفهيد الذي خرج بالبطاقة الحمراء.

وبينما كان الأهلي يسعى لاستغلال النقص في صفوف الفتح ضاعف "مجرشي" الجراح بهدف ثالث عند الدقيقة الـ68 بعد عرضية مثالية، وصلته من سفيان بن دبكة.

ويتوج "كويفا" حضوره بهدف رابع للفتح عند الدقيقة الـ71؛ لينهي آمال الضيوف في العودة للمباراة.

ويحفظ طلال عبسي ماء وجه الأهلي بهدف شرفي عند الدقيقة الـ83.

وبتلك النتيجة رفع الفتح رصيده النقطي إلى 31 نقطة في المركز العاشر، فيما بقي الأهلي على رصيده السابق (35 نقطة) في المركز الخامس.

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