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الجيش اليمني: استراتيجيتنا نجحت في استنزاف الحوثي بمأرب‎

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الجيش اليمني: استراتيجيتنا نجحت في استنزاف الحوثي بمأرب‎ الجيش اليمني: استراتيجيتنا نجحت في استنزاف الحوثي بمأرب‎
هزائم متتالية للميليشيا المدعومة إيرانياً على جبهات عدة

الجيش اليمني: استراتيجيتنا نجحت في استنزاف الحوثي بمأرب‎

في حين تواصل ميليشيا الحوثي هجماتها وانتهاكاتها بحق اليمنيين، قال الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني اليمني، العميد عبده مجلي، إن الاستراتيجية التي يستخدمها الجيش بمأرب نجحت في استنزاف وهزيمة ميليشيا الحوثي، مؤكداً أن الانتصارات تواصلت في جبهات مأرب.

وأشار "مجلي"، إلى أن العمليات القتالية الهجومية التي شهدتها جبهات جبل مراد والجدعان والمخدرة وصرواح وجبل هيلان والمشجح والكسارة، بإسناد من طيران تحالف دعم الشرعية، أثمرت انتصارات وتقدمات ومكاسب على الأرض، مؤكداً أنها ألحقت خسائر فادحة بالمليشيات الحوثية، سواء في عناصرها أو قياداتها الميدانية، كما دمرت مدفعية الجيش عتاد وأسلحة المليشيا.

وبين أن معارك مأرب أفقدت المليشيات الحوثية قدرتها على التقدم والقيادة والسيطرة وتحقيق أهدافها، وفق ما نقلته وكالة الأنباء اليمنية.

وأشار إلى أن الميليشيا في سلسلة جبال هيلان عجزت عن تحقيق أي تقدمات واختراقات، رغم تواجد الميليشيات الحوثية في أجزاء من سلسلة جبال هيلان، منذ أربع سنوات، إلا أنها لم تحرز أي تقدم على الأرض.

وعن جبهات محافظة حجة، قال "مجلي"، إن الجيش الوطني مسنودًا بطيران تحالف دعم الشرعية واصل تقدمه في مديرية عبس، وحقق تقدماً في عزلة بني حسن كما تواصل قواتنا تقدمها باتجاه سوق الربوع.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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