أخبار عاجلة

كلمة السر المقاطعة.. إحصائية تكشف حجم انهيار الصادرات التركية للسعودية -
"أمانة مكة": التهجير إحدى طرق التخلص من الكلاب الضالة غير الخطيرة -
"سبق" تتقمص دور باحث عن تسجيل موعد في "اعتمرنا".. المتلاعبون يشترطون مبالغ مالية بطرق مشبوهة -
القيادة تهنئ رئيس بنجلاديش ورئيسة الوزراء بمناسبة الذكرى المئوية لميلاد مؤسس الجمهورية -
جيبوتي تدين بشدة الاعتداءات الإرهابية المتكررة على السعودية بطائرات مسيّرة واستهداف المدنيين -
مركز الشرائع ونادي النشامى التطوعي يختتم مبادراتهما بممشى مواقف السيارات -
مصر تسجل 661 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة -
الـ "FBI" يبحث عن سيوف سعودية سُرقت قبل 43 عاماً في أمريكا -
كلمة السر المقاطعة.. إحصائية تكشف حجم انهيار الصادرات التركية للسعودية -
"أمانة مكة": التهجير إحدى طرق التخلص من الكلاب الضالة غير الخطيرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

المشدد 6 سنوات لعامل متهم بترويج الهيروين فى باب الشعرية

Print
المشدد 6 سنوات لعامل متهم بترويج الهيروين فى باب الشعرية المشدد 6 سنوات لعامل متهم بترويج الهيروين فى باب الشعرية

مصراوي Masrawy

06:39 م السبت 20 مارس 2021

كتب - محمود السعيد:

عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة في العباسية، اليوم السبت، عاملا بالسجن المشدد 6 سنوات، بتهمة حيازة كمية كبيرة من مخدر الهيروين، فى باب الشعرية.

صدر الحكم برئاسة المستشار صلاح محمد عبد الرحمن، وعضوية كل من، عمرو عبد اللطيف، ومحمود منصور.

وكشف أمر الإحالة عن أن المتهم قام بإحراز 26 لفافة، معبأة بمخدر الهيروين، استعدادا لترويجها وتوزيعها على عملائه فى دائرة قسم شرطة باب الشعرية، حيث كشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم اتخذ من دائرة القسم مكانا لمزاولة نشاطه الإجرامي، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

البداية كانت أثناء مرور ضباط مباحث قسم شرطة باب الشعرية، وبصحبتهم قوة شرطية، لتفقد الحالة الأمنية في المنطقة، حيث اشتبهوا فى المتهم أثناء قيادته دراجة نارية عكس الاتجاه، على الفور قامت القوة الأمنية باستيقافه، وبسؤاله عن رخصة القيادة أوضح أنه لا يحمل رخصة قيادة، و بتفتيشه عثر بحوزته على كمية كبيرة من مخدر الهيروين، بلغت 26 لفافة، وزنت 250 جراما.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وإخطار النيابة التى تولت التحقيق، وأمرت بإحالته إلى المحاكمة الجنائية، والتى عاقبته اليوم بالسجن المشدد 6 سنوات.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر تسجل 661 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة

مصر تسجل 661 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة

مصر تسجل 661 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة

مصر تسجل 661 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة

الخصاونة ومدبولي: قمة ثلاثية مرتقبة بين الأردن ومصر والعراق

الخصاونة ومدبولي: قمة ثلاثية مرتقبة بين الأردن ومصر والعراق

هل يجرؤ أحد على تناوله.. "الكاسو" الإيطالي أم "المش" المصري؟

هل يجرؤ أحد على تناوله.. "الكاسو" الإيطالي أم "المش" المصري؟

شبكة عيون الإخبارية