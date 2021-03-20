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توقف حركة المرور بشارع البطل في المهندسين بسبب حريق سيارة

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توقف حركة المرور بشارع البطل في المهندسين بسبب حريق سيارة توقف حركة المرور بشارع البطل في المهندسين بسبب حريق سيارة

مصراوي Masrawy

04:06 م السبت 20 مارس 2021

كتب- علاء عمران:

توقفت حركة المرور بشارع البطل أحمد عبد العزيز بمنطقة المهندسين بمحافظة الجيزة، اليوم السبت، إثر اندلاع حريق بسيارة، ما أدى إلى توقف حركة السيارات في الاتجاه من شارع جامعة الدول العربية، وصولا إلى الدقي.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية، تلقت بلاغاً من الأهالي يفيد بنشوب حريق بسيارة أعلى شارع البطل أحمد عبد العزيز، وتم الدفع بسيارة إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق.

وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق السيارة دون وقوع إصابات، وقام رجال المرور بسحب السيارة من وسط الطريق، وفتحه أمام حركة السيارات، وتواجد رجال المرور في المكان للعمل على تسيير حركة السيارات وتنظيمها.

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