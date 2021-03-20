أخبار عاجلة

كلمة السر المقاطعة.. إحصائية تكشف حجم انهيار الصادرات التركية للسعودية -
"أمانة مكة": التهجير إحدى طرق التخلص من الكلاب الضالة غير الخطيرة -
"سبق" تتقمص دور باحث عن تسجيل موعد في "اعتمرنا".. المتلاعبون يشترطون مبالغ مالية بطرق مشبوهة -
القيادة تهنئ رئيس بنجلاديش ورئيسة الوزراء بمناسبة الذكرى المئوية لميلاد مؤسس الجمهورية -
جيبوتي تدين بشدة الاعتداءات الإرهابية المتكررة على السعودية بطائرات مسيّرة واستهداف المدنيين -
مركز الشرائع ونادي النشامى التطوعي يختتم مبادراتهما بممشى مواقف السيارات -
مصر تسجل 661 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة -
الـ "FBI" يبحث عن سيوف سعودية سُرقت قبل 43 عاماً في أمريكا -
كلمة السر المقاطعة.. إحصائية تكشف حجم انهيار الصادرات التركية للسعودية -
"أمانة مكة": التهجير إحدى طرق التخلص من الكلاب الضالة غير الخطيرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

29 مارس.. محاكمة تامر أمين بسبب "تصريحات الصعيد"

Print
29 مارس.. محاكمة تامر أمين بسبب "تصريحات الصعيد" 29 مارس.. محاكمة تامر أمين بسبب "تصريحات الصعيد"

مصراوي Masrawy

03:28 م السبت 20 مارس 2021

كتب- محمود سعيد:

حددت محكمة جنح مدينة نصر، جلسة 29 مارس المقبل، لنظر محاكمة تامر أمين بسبب تصريحاته عن الصعيد.

وكانت القضية أحيلت لتلك الدائرة بداعي الاختصاص الرقمي.

وطالب المحامي أشرف ناجي وإسماعيل الرشيدي، مقيما الدعوى في جنحة مباشر بمعاقبة الإعلامي تامر أمين، بتهمة إهانة الشعب المصري وتكدير السلم العام، ونشر أخبار كاذبة عن الشعب المصري خاصة أهل الصعيد.

وكان الإعلامي تامر أمين تداول موضوع أزمة الزيادة السكانية في إحدى حلقات برنامجه على قناة النهار، وقال "أهل الصعيد والريف ويشغلوا عيالهم وبناتهم خدامات"، لكنه اعتذر لاحقا على ذلك الحديث.

ومن جانبها، أوقفت قناة النهار، البرنامج واعتذرت، كما بدأ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام التحقيق في الواقعة.

وحسب المستشار هيثم عباس، ورد بقانون الإجراءات الجنائية الأحوال المنظمة لسلوك الطريق الجنائي والأصل سلطة النائب العام في تحريك الدعوى الجنائية حفاظا على قيم وتقاليد المجتمع واستثناء من هذا للمضرور بضرر مباشر شخصي تحريك الدعوى الجنائية ضد المتهم مع التحفظ في بعض الجرائم لا يجوز رفعها مباشرة ويجب تحريكها من خلال سلطة الاتهام وهذا كله في الجنح فقط.

وأضاف أنه بناء علة السابق فإن الجنح التي تقام ولا يكون هناك ضرر مباشر شخصي أصاب الشخص يقضى فيها بعدم قبول الدعوتين المدنية والجنائية للارتباط بينهما وبالعكس يواجهه مقيم الدعوى عقوبة البلاغ الكاذب وإذا خلت أي جنحة مباشرة من مستندات توكد الضرر المادي والمعنوي لا ينظر من الأساس في التهم الجنائية.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر تسجل 661 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة

مصر تسجل 661 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة

مصر تسجل 661 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة

مصر تسجل 661 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة

الخصاونة ومدبولي: قمة ثلاثية مرتقبة بين الأردن ومصر والعراق

الخصاونة ومدبولي: قمة ثلاثية مرتقبة بين الأردن ومصر والعراق

هل يجرؤ أحد على تناوله.. "الكاسو" الإيطالي أم "المش" المصري؟

هل يجرؤ أحد على تناوله.. "الكاسو" الإيطالي أم "المش" المصري؟

شبكة عيون الإخبارية