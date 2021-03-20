"هشم رأسها خوفًا من الفضيحة".. النيابة تحقق مع المتهم بقتل مدرسة في أكتوبر

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب- صابر المحلاوي:

تجري النيابة العامة بأكتوبر برئاسة المستشار أسامة ربيع رئيس نيابة أكتوبر أول تحقيقاتها مع المتهم بقتل مدرسة أزهرية داخل شقتها بحدائق أكتوبر.

ويباشر محمود سكر وكيل أول نيابة أكتوبر، التحقيق مع المتهم الذي أدلى باعترافات تفصيلية للجريمة.

وكشفت تحريات العقيد محمد ربيع مفتش مباحث حدائق اكتوبر بإشراف اللواء محمد عبد التواب مدير الادارة العامة للمباحث ان المجني عليها 37 عامًا مدرسة لغة عربية من محافظة الفيوم وتقطن بالشقة مسرح الجريمة في الحي الايطالي منذ عام 2019 حيث تذهب الي المدرسة التي تعمل بها في الفيوم 3 أيام وتعود لشقتها في اكتوبر لالتزامها بدروس خصوصية لأبناء المنطقة.

وشرحت التحريات بقيادة العميد علاء فتحي رئيس مباحث قطاع اكتوبر ان المتهم جار المجني عليها يسكن في ذات المنطقة وتعرفت عليه المجني عليها من خلال عمله سائق بإحدى شركات السيارات لتوصيل الركاب وانه اقترض منها مبلغ مالي وفشل في سداده وعندما طالبته مرارا بسداد المبلغ قرر سرقتها لعلمه بارتدائها مصوغات ذهبية وامتلاكها لمبالغ مالية كبيرة في الشقة.

واضافت التحريات ان المتهم توجه يوم الجريمة لمسكن المجني عليها لسرقتها الا ان استغاثتها بالجيران دفعته لتهشيم رأسها بحجر "انترلوك" من المخصص لتركيب الارصفة وفر هاربا قبل ان يتمكن من السرقة لشعوره بسماع الجيران استغاثتها.

وكانت انتقلت النيابة الي مسرح الجريمة لإجراء المعاينة ومناظرة جثة المجني عليها التي اسفرت عن اصابتها بتهشم بالجمجمة نتيجة ضربة شديدة بالرأس كما تبين سلامة منافذ الشقة وعدم وجود بعثرة بمحتوياتها.

ورافق النيابة خبراء الادلة الجنائية لرفع الاثار البيولوجية "اثار الدماء والبصمات" من مسرح الجريمة وفحص منافذ الشقة.

وأمرت النيابة بندب الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليها وتحديد سبب الوفاة وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من التشريح، وطلبت النيابة تحريات الاجهزة الامنية حول الواقعة لتحديد هوية الجاني والدافع وراء ارتكاب الجريمة.

كانت البداية بتلقي قسم شرطة حدائق اكتوبر بالعثور على جثة مدرسة داخل شقتها، انتقلت على الفور قوات الامن برئاسة العميد علاء فتحي رئيس مباحث قطاع اكتوبر والعقيد محمد ربيع مفتش مباحث حدائق اكتوبر وتبين العثور على جثة فتاة في العقد الثالث من العمر مدرسة مصابة بضربات بالرأس.