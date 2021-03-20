شرطة النقل والمواصلات تحرر 2027 قضية متنوعة خلال أسبوع

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

شنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات عدة حملات لمواجهة كافة صور الخروج على القانون والتصدي لمحاولات الإخلال بالأمن العام لضبط كافة المخالفات و الظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق, أو بمحطات السكك الحديدية وبداخل القطارات .

وأسفرت جهود الحملات خلال أسبوع عن ضبط 2027 قضية متنوعة، أبرزها جرائم (سرقات عامة- حيازة أسلحة نارية وذخائر- سلاح أبيض - أموال عامة – حيازة مواد مخدرة)، وضبط 3 تشكيلات عصابية ضم 6 متهمين ارتكبوا 3 وقائع "سرقة – نشل"، وفي مجال جهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية حقوق الملكية الفكرية وضبط كافة صور الخروج على قانون حماية حقوق الملكية الفكرية وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، ضبط 370 قضية في مجال المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.