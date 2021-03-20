الداخلية تنعش خزينة الدولة بـ 1.5 مليار جنيه قيمة قضايا خلال أسبوع

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

حصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، 58 مليون جنيه قيمة مخالفات كهرباء، و1.5 مليار جنيه قيمة قضايا أموال عامة، وتهرب ضريبي خلال أسبوع على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك في أعقاب حملات نظمتها إدارات الأموال العامة والتهرب الضريبي، ومباحث الكهرباء، بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية .

وشملت ضبط (87200) قضية في مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد (58,037,427) جنيه.

وفي مجال قضايا التهرب الضريبي والأموال العامة، تم ضبط 1848 قضية فى مجال التهرب الضريبي والأموال العامة ، و300 قضية تحرى مدين ولجان فحص، وضبط 8 قضايا فى مجالات مكافحة جرائم (تحويلات مالية غير مشروعة– إتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي- توظيف أموال – سوق مال) ، (12) قضية فى مجالات (اختلاس المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه - احتيال مصرفي– غسل أموال - كسب غير مشروع)، بقيمة إجمالية بلغت (1,505,714,546 جنيه)، وأخطرت مصلحة الضرائب لفحصها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.