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الداخلية X أسبوع.. غلق 4355 محلًا مخالفًا و83 ألف سائق لعدم ارتداء الكمامات

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الداخلية X أسبوع.. غلق 4355 محلًا مخالفًا و83 ألف سائق لعدم ارتداء الكمامات الداخلية X أسبوع.. غلق 4355 محلًا مخالفًا و83 ألف سائق لعدم ارتداء الكمامات

مصراوي Masrawy

01:58 م السبت 20 مارس 2021

كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، استمرارًا للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية في إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار .

وأسفرت الجهود خلال أسبوع في مجال الحد من انتشار فيروس كورونا، عن ضبط 7136 قضية تموينية متنوعة، وضبط 1260 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة، بمضبوطات بلغت 9180 أرجيلة، وغلق 4355 محل مخالف لمواعيد الغلق.

وضبط 83732 شخص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد 83151 شخص، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة حيال 581 شخص لم يسددوا الغرامة المقررة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.

كورونا.. لحظة بلحظة

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كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

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