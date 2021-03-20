"الأمن العام": كشف لغز مقتل معلمة في أكتوبر.. وضبط الجناة

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية من ضبط سائق يقتل مدرسة لسرقة مسكنها في حدائق أكتوبر

تلقى قسم حدائق أكتوبر بأمن الجيزة بلاغًا بالعثور على جثة مدرسة37 سنة بالشقة سكنها بدائرة القسم.

وتوصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشى القطاع وضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة إلى أن وراء ارتكاب الواقعة سائق 44 سنة مقيم بذات الناحية .

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطه، بمواجهته اعترف بقتل المجنى عليها وأضاف بأنه نظراً لمعرفته بالمجنى عليها لإعطائها دروس خصوصية لنجله وعلمه بأنها ميسورة الحال وسابقة اقتراضه منها مبالغ مالية فعقد العزم على قتلها .

وأضاف المتهم أنه في سبيل تنفيذ مخططة قام بالتوجه لشقتها بادعاء البحث عن مفاتيح تركها سهواً أثناء إحضار طلبات لها في اليوم السابق ولدى قيامها بفتح الباب له باغتها بالضرب بحجر فسقطت على الأرض وظن أنها توفيت وبدء البحث عن مسروقات إلا أنه فوجئ بها تقوم بفتح باب الشقة والاستغاثة بالجيران فقام بجذبها لداخل الشقة وتعدى عليها بالضرب بالحجر مرة أُخرى فأودى بحياتها ولاذ بالهرب.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.