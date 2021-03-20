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الداخلية X أسبوع.. ضبط 3000 قضية آثار و1311 قطعة سلاح ناري

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الداخلية X أسبوع.. ضبط 3000 قضية آثار و1311 قطعة سلاح ناري الداخلية X أسبوع.. ضبط 3000 قضية آثار و1311 قطعة سلاح ناري

مصراوي Masrawy

01:27 م السبت 20 مارس 2021

كتب- علاء عمران:

شنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صورها وأشكالها.

وأسفر جهود قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، فى مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة، تم ضبط 1311 قطعة سلاح ناري، و6 ورش لتصنيع الأسلحة النارية وبداخلها (3 بنادق آلية – 5 مسدس – 2 بندقية غير مششخنة – 16 فرد محلى – أجزاء وأدوات التصنيع – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).

وضبط 14 تشكيل عصابي، ضموا 46 متهماً، ارتكبوا 80 حادث سرقة متنوع، وكشف غموض 81 حادث متنوع أبرزهم (قتل عمد ، سرقة بالإكراه ، حريق عمد ، انتحال صفة) وتم ضبط مرتكبيها بإجمالي (128) متهماً.

كما أسفرت الجهود خلال أسبوع في مجال أمن الموانئ، ضبط 19 قضية تهريب (بضائع – مستحضرات تجميل)، وكذا 102 قضية متنوعة من أبرزها (دخول الدائرة الجمركية - نصب)، وضبط 3000 قضية ومخالفة متنوعة ، أبرزها (حيازة آثار - حفر وتنقيب عن الآثار)، في مجال الأمن السياحي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.

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