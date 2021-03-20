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للمُرافعة.. تأجيل إعادة محاكمة 9 متهمين بقضية "أحداث قسم شرطة العرب" لـ 20 مايو

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للمُرافعة.. تأجيل إعادة محاكمة 9 متهمين بقضية "أحداث قسم شرطة العرب" لـ 20 مايو للمُرافعة.. تأجيل إعادة محاكمة 9 متهمين بقضية "أحداث قسم شرطة العرب" لـ 20 مايو

مصراوي Masrawy

01:21 م السبت 20 مارس 2021

كتب- صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار سامي عبد الرحيم، اليوم السبت، تأجيل نظر إعادة محاكمة 9 متهمين من عناصر الإخوان في أحداث العنف التي وقعت في محافظة بورسعيد أغسطس 2013، والمعروفة باسم "أحداث قسم شرطة العرب"، لجلسة 20 مايو للمُرافعة.

وأُسند للُمتهمين تُهم التحريض على العنف والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وترويع المواطنين.

وأصدرت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، في أغسطس 2015 حكما بمعاقبة محمد بديع والقياديين الإخوانيين محمد البلتاجي وصفوت حجازي، و16 آخرين، بالسجن المؤبد لمدة 25 عامًا حضوريًا، ومعاقبة 76 متهمًا آخرين هاربين بذات عقوبة السجن المؤبد غيابيا لكل منهم، ومعاقبة 28 آخرين حضوريًا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، والقضاء ببراءة 68 متهمًا، مما هو منسوب إليهم من اتهامات.

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