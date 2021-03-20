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الأمن العام: ضبط 2112 تاجر مخدرات وتنفيذ 514 ألف حكم قضائي في أسبوع

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الأمن العام: ضبط 2112 تاجر مخدرات وتنفيذ 514 ألف حكم قضائي في أسبوع الأمن العام: ضبط 2112 تاجر مخدرات وتنفيذ 514 ألف حكم قضائي في أسبوع

مصراوي Masrawy

01:20 م السبت 20 مارس 2021

كتب- علاء عمران:

تمكن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، في ضبط 1955 قضية إتجار في المواد المخدرة ضمت 2112 متهم، وتنفيذ 514348 حكم قضائي، خلال أسبوع.

وحررت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية،226413 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها 39856 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و3977 موقف عشوائي، والمرور على 1203 مدرسة، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد (825) من سائقي حافلات المدارس ، وتبين إيجابية (8) سائق منهم، وفحص 741 مركبة تبين مخالفة 239 مركبة لاشتراطات الصلاحية الفنية.

كما تم إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة 6703 من قائدي المركبات بالطرق، وتبين إيجابية عدد (505) سائق منهم.

وفي مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ 514348 حكم قضائي، وضبط 11 قضية بإجمالي 12 متهما بمضبوطات بلغت (640 كيلو جرام)، في مجال الحملات الأمنية على مخازن الخردة والمسابك.

جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صورها وأشكالها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.

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