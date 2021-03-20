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تعرَّف على أسعد دولة في العالم وأتعسها.. طبقاً لتصنيف الأمم المتحدة

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تعرَّف على أسعد دولة في العالم وأتعسها.. طبقاً لتصنيف الأمم المتحدة تعرَّف على أسعد دولة في العالم وأتعسها.. طبقاً لتصنيف الأمم المتحدة

تعرَّف على أسعد دولة في العالم وأتعسها.. طبقاً لتصنيف الأمم المتحدة

صُنفت فنلندا على أنها أسعد مكان للعيش فيه في العالم، للمرة الرابعة على التوالي، وفقاً لتقرير سنوي صادر عن الأمم المتحدة.

وطبقاً لتقرير السعادة العالمي هذا، جاءت الدنمارك في المرتبة الثانية، وتلتها كل من سويسرا وآيسلندا وهولندا.

وحلّت نيوزيلندا، الدولة الوحيدة غير الأوروبية، ضمن الدول العشر الأوائل في القائمة، في حين تراجع مركز المملكة المتحدة من الثالث عشر إلى المركز السابع عشر، طبقاً لتقرير "بي بي سي".

وكانت بيانات قد جُمعت من شركة البيانات الأمريكية "جالوب Gallup" بعد أن طُلب من أشخاص يعيشون في 149 دولة تقييم درجة سعادتهم.

أما الدولة الأكثر تعاسة في العالم فهي - كما ورد في التقرير - أفغانستان، تليها ليسوتو (في أقصى جنوب قارة أفريقيا) وبوتسوانا ورواندا وزيمبابوي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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