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"الأرصاد": طقس مستقر على معظم المناطق وارتفاع درجات الحرارة شمال المملكة

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"الأرصاد": طقس مستقر على معظم المناطق وارتفاع درجات الحرارة شمال المملكة "الأرصاد": طقس مستقر على معظم المناطق وارتفاع درجات الحرارة شمال المملكة
سماء غائمة جزئياً وسحب رعدية ممطرة على المرتفعات

توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماءً غائمة جزئياً على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، والأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرّمة؛ تتخللها سحب رعدية ممطرة، وارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على شمال المملكة، فيما يكون الطقس مستقراً على معظم مناطق المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزأين الشمالي والأوسط وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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