الصين: تسجيل 4 إصابات بكورونا جميعها وافدة من الخارج

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مصراوي Masrawy

بكين- (أ ش أ):

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم /السبت/ عدم تسجيل أي حالة وفاة أو إصابة محلية مرتبطة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما تلقت تقارير عن 4 إصابات وافدة من الخارج، ما رفع إجمالي المصابين إلى 90087 حالة وظل عدد الوفيات عند 4636 شخصا.

وذكرت اللجنة –في تقريرها اليومي- أن الحالات الـ4 الوافدة من الخارج تم تسجيلها بواقع حالتين في قوانغدونغ وحالة واحدة في كل من جيانغسو وتشجيانغ، ليصل إجمالي الحالات الوافدة من الخارج إلى 5183 حالة غادر منها 5023 حالة المستشفيات بعد شفائهم.

وأضافت أن 6 أشخاص غادروا المستشفيات أمس ليصل إجمالي المتعافين إلى 85289 شخصا، وأن 3423 شخصا كانوا مخالطين لمرضى ما يزالوا يخضعون للملاحظة الطبية.مشيرة إلى أنه تم أمس تسجيل 8 حالات جديدة بدون أعراض جميعها وافدة من الخارج، وأن إجمالي الحالات بدون أعراض التي مازالت قيد الملاحظة الطبية بلغ 250 حالة جميعها وافدة من الخارج.

وحتى نهاية يوم أمس، سجلت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة 11363 حالة إصابة مؤكدة، بما في ذلك 203 حالات وفاة، وسجلت منطقة ماكاو الإدارية الخاصة 48 حالة إصابة مؤكدة،

بينما أبلغت تايوان عن 1004 حالات إصابة مؤكدة بما في ذلك 10 حالات وفاة، فيما غادر المستشفيات 10837 مرضى في هونج كونج، و47 مريضا في ماكاو، و 959 مريضا في تايوان، بعد تماثلهم للشفاء.​