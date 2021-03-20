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واشنطن تقدم 80 مليون دولار لتخفيف الأزمات بدول الساحل الإفريقي

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واشنطن تقدم 80 مليون دولار لتخفيف الأزمات بدول الساحل الإفريقي واشنطن تقدم 80 مليون دولار لتخفيف الأزمات بدول الساحل الإفريقي

مصراوي Masrawy

06:20 ص السبت 20 مارس 2021

واشنطن- (أ ش أ):
قدمت الولايات المتحدة أكثر من 80 مليون دولار كمساعدات إنسانية؛ لمواجهة الأزمة في منطقة الساحل الإفريقي.

وقال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن هذا الإعلان جاء من جانب ديفيد هيل نائب وزير الخارجية الأمريكي، خلال اجتماع التحالف الدولي من أجل الساحل؛ استجابة للأزمة في بوركينا فاسو وتشاد ومالي وموريتانيا والنيجر.

وأوضح المتحدث أن هناك أكثر من 20 مليون شخص في تلك الدول بحاجة لمساعدات عاجلة، وستوفر المساعدات الإنسانية الأمريكية للسكان الحماية الضرورية والفرص الاقتصادية والمأوى والرعاية الصحية الأساسية والمساعدة الغذائية الطارئة ومياه الشرب الآمنة والصرف الصحي وخدمات النظافة، من أجل مساعدة نحو ثلاثة ملايين لاجئ ونازح داخليا على البقاء على قيد الحياة.

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