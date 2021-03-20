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بركان يبدأ في الثوران بالقرب من العاصمة الأيسلندية ريكيافيك

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بركان يبدأ في الثوران بالقرب من العاصمة الأيسلندية ريكيافيك بركان يبدأ في الثوران بالقرب من العاصمة الأيسلندية ريكيافيك

مصراوي Masrawy

06:12 ص السبت 20 مارس 2021

ريكيافيك- (د ب أ):
أعلنت خدمة الأرصاد الجوية في أيسلندا يوم الجمعة أن بركان فاجرادالسفيال بالقرب من العاصمة الأيسلندية ريكيافيك بدأ في الثوران.

وكتب مكتب الأرصاد الجوية الآيسلندي على تويتر "وفقًا للمعلومات الأولية، يبلغ طول الصدع نحو 200 متر".

وقال خبراء الأرصاد الجوية في وقت سابق إنه تم قياس تقلبات زلزالية طفيفة فقط.

ومع ذلك، حذرت إدارة الحماية المدنية وإدارة الطوارئ من الاقتراب من البركان وعرقلة خدمات الطوارئ في الموقع.

وأفادت تقارير وسائل إعلام محلية بأنه تم إرسال مروحية تابعة لخفر السواحل إلى مكان البركان من أجل تقييم مدى وعواقب الثوران البركاني بشكل أفضل.

وذكرت بوابة الأخبار الأيسلندية "ذا ليبرال" أن الأشخاص الموجودين بالقرب من منطقة ثوران محتملة قالوا إنهم شاهدوا ضوءا من المنطقة.

وأظهرت صور توهجًا أحمر فوق القمة البركانية يمكن رؤيته لأميال في سماء الليل.

ويقع بركان فاجرادالسفيال على بعد حوالي 30 كيلومترا من ريكيافيك في الطرف الجنوبي الغربي من أيسلندا.

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